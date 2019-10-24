شكرا لقرائتكم ميسي يحقق رقماً تاريخاً في دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل في 15 موسماً متتالياً.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ميسي بات أول لاعب يسجل أهدافا في 15 موسماً متتالياً بدوري أبطال أوروبا وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في مباراة الأربعاء والتي انتهت بفوز برشلونة 2 - 1.

وحافظ برشلونة على صدارة المجموعة، بفضل هذا الفوز حيث رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.