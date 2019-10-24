رغم تألقه أمام جينك.. الاتحاد الأوروبي يصدم محمد صلاح

كتب: ضياء السقا

رغم تألقه أمام جينك البلجيكي، وأحرازه هدفا وصناعة آخر، غاب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، عن الشكيلة أيضا، رغم تسجيله لهدف فريقه الأول في شباك سلافيا براغ التشيكي، في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 2-1.

كما غاب السنغالي ساديو ماني عن التشكيلة رغم تألقه في مواجهة الريدز أمام جينك البلجيكي.

كما غاب هدف صلاح العالمي الذي تلاعب خلاله بمدافعي جينك، عن قائمة الأهداف المرشحة لهدف الجولة.

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وحقق ليفربول الإنجليزي، فوزا مستحقا على مضيفه جينك البلجيكي، بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري، محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.

وسجل الفرعون هدفا عالميا، بعدما تلاعب بدفاع جينك، فيما صنع أخر لساديو ماني.

ورفع ليفربول رصيده لـ 6 نقاط، في المركز الثاني في المجموعة الخامسة، خلف نابولي المتصدر بـ7 نقاط، وسالزبورج ثالثا بـ3 نقاط، وأخيرا جينك بنقطة.

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