شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يتدرب فى الرابعة عصراً بالملعب الفرعي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب انطلاق تدريبه الأول فى الرابعة عصر غداً الجمعه بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي .

اختار شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة تضم 27 لاعباً لاختيار من بينهم 21 لاعباً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 واللاعبون هم

حراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير

الدفاع : أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي.

خط الهجوم : رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي ومحمد محمود و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي

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جاءت مواعيد مصر كالتالي :

منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.