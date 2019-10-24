الزمالك يتوجه الى ستاد السلام قبل مواجهة بطل السنغال بساعتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، السادسة إلا ربع للتحرك من فندق اقامة الفريق إلى ملعب السلام استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في اياب دور ال32 لبطولة دوري ابطال افريقيا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم.

يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، و سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما و الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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