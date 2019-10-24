المصرى يصل سيشل استعدادا لمواجهة كوت دى اور بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى مدينة فيكتوريا عاصمة سيشل استعداداً لمواجهة كوت دى اور، فى ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها فى الثانية عصر الأحد المقبل على استاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا.
ووصلت البعثة إلى سيشل بعد رحلة شاقة استغرقت نحو 12 ساعة، وتم عمل ترانزيت فى مطار دبى، واستقلت منه البعثة طائرة أخرى إلى العاصمة فيكتوريا.
استقبل البعثة فى المطار على الطرابيلى أمين صندوق الفريق البورسعيدى، ومعه اللواء ياسر سالم مدير الكرة، ياسر عزت مدرب الفريق والذين سبقوا البعثة إلى هناك قبل نحو يومين، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول فى سلاسة ويسر.
وتوجهت بعثة المصرى إلى مقر إقامتها للخلود للراحة بعض الوقت قبل أن يؤدى الفريق مساء اليوم مرانه الأول على الملعب الفرعى لاستاد لينيتيه استعداداً لمباراة الأحد المقبل.
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