شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يدعم محمد محمود بعد إصابة الصليبى للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود كهربا صانع ألعاب فريق أفيش البرتغالى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر يدعم لاعب الأهلى محمد محمود عقب الإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية .

وجاء كهربا قائلا " لا يكلف الله نفسا إلاَّ وسعها...لا يكلف الله انسان بمرض او امر صعب الا وهو قادر على تحمله فلنحتسب الاجر..الف سلامة عليك يا حبيبي و ان شاء الله ترجع اقوي واحسن لاعب فى مصر بأذن الله " .

أكد الطبيب الألماني الذي أرسلت له إدارة الأهلي أشعة محمد محمود معاناته من قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري، وهو الأمر الذي يحتاج للعلاج لمدة 9 أشهر من تاريخ اجراء الجراحة.

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وشهد مران أمس الأربعاء إصابة محمد محمود نجم وسط الفريق وغادر اللاعب المران وتوجه للمستشفى، وأجري أشعة اثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بالقدم الأخرى غير التي أجري فيها جراحة الصليبي منذ 9 أشهر.

في الوقت الذي نظمت مجموعة من جماهير الأهلي لوقفة أمام منزل اللاعب لتدعيمه في الأزمة على غرار ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر المصاب.