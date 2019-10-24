شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد جينيراسيون.. شاهد 3 أهداف حصاد مباراة الذهاب بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالى تنطلق فى الثامنة مساء اليوم فى إياب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا على استاد السلام، والتى يدخلها أبناء ميت عقبة بحثا عن الفوز والصعود لدور المجموعات الأفريقى.

مباراة الزمالك اليوم شهدت العديد من مراحل الشد والجذب بعدما تم تأجيلها بسبب اعتراض الفريق السنغالي علي تغيير ملعب المباراة ، ليحسم الاتحاد الأفريقي "كاف" الجدل بقرار إعادة المباراة، وتم إجراء قرعة دور الـ 16 للبطولة دون تحديد الفائز من الفريقين لحين حسم البطاقة الأخيرة في التأهل اليوم.

وقبل لقاء اليوم التقى الفريقان فى مباراة الذهاب لنفس الدور وانتهى بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف، سجل هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 75 ، بينما سجل بطل السنغال الهدفين فى الدقيقة 12 و 69

ويسعى الزمالك للفوز فى لقاء اليوم للتأهل إلى دور المجموعات، والتقدم خطوة نحو الحلم الأفريقى.

اهداف الزمالك وجينيراسيون