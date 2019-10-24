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أتوبيسات مباراة الزمالك تتحرك لملعب السلام لمساندة الأبيض أمام جينيراسيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت الأتوبيسات المخصصة لأعضاء نادي الزمالك من مقر القلعة البيضاء متجهة إلي ملعب السلام لمساندة الفريق الأبيض فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التى ستجمع بينهما في الثامنة من مساء اليوم، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

يتأهل الفائزفى مباراة الزمالك  و جينيراسيون إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى.

 

فيما سيواجه الخاسر من مباراة الزمالك و إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.
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