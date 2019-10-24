أتوبيسات مباراة الزمالك تتحرك لملعب السلام لمساندة الأبيض أمام جينيراسيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت الأتوبيسات المخصصة لأعضاء نادي الزمالك من مقر القلعة البيضاء متجهة إلي ملعب السلام لمساندة الفريق الأبيض فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التى ستجمع بينهما في الثامنة من مساء اليوم، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.
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