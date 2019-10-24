شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئى اليد أمام صربيا فى دورة رومانيا الودية والان مع تفاصيل الخبر
فيما يلتقى أحفاد الفراعنة فى الفترة المسائية مع تركيا، وفقا لتأكيدات أسر القصبى مدرب المنتخب، بعدما تلقى خسارة من نظيره مونتنيجرو بنتيجة 37/32 فى إطار أولى مواجهاته بدورة رومانيا الودية الدولية أمس.
ويشارك فى هذه البطولة منتخبات رومانيا وصربيا ومصر ومونتينيجرو وتركيا.
ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية الدولية امام منتخبات اوروبا للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق واختيار التشكيلة المناسبة لتمثيل المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة.
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