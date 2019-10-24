شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

يعاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من مشكلة في مركز صانع الألعاب في الخطة المفضلة للمدرب النرويجي "أولى جونار سولشاير" وهي 4-2-3-1.

ومع سوء مستوى اللاعب جيسي لينجارد، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي بصدد التوقيع مع نجم بايرن ميونخ الألماني "توماس مولر" في فترة الإنتقالات الشتوية لسد النقص في هذا المركز الحساس.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن النادي الإنجليزي سيتقدم بعرض رسمي لشراء صاحب الـ 31 عاماً، والذي يتمسك به المدرب سولشاير لقدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الصريح.

ويعاني مولر من التهميش من قبل مدرب بايرن ميونخ "نيكو كوفاتش" لا سيما بعد قدوم البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة.