شكرا لقرائتكم خبر عن بدون محمد صلاح.. التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

انتهت الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا ٢٠١٩ والذي يحمل لقبها نادي ليفربول الانجليزي

وكانت جولة جيدة ومثيرة ، شهدت العديد من الاهداف ولم تنتهي اي مباراة بالتعادل السلبي ٠/٠ مما يدل علي حماسة المباريات.

واعلن الاتحاد الاوروبي "الويفا" التشكيل المثالي للجولة الثالثة من البطولة وكانت علي النحو التالي :.

حراسة المرمي:جازانيجا (توتنهام)

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خط الدفاع: لايمر (لايبزيج) راكيتسكي (زينت) دي فريج (الانتر)

خط الوسط: لاميلا (توتنهام) تشامبرلين(ليفربول) اليكس اوكسليد- دي ماريا (باريس سان جيرمان) سترلينج(السيتي) سون(توتنهام)

خط الهجوم: مبابي (باريس سان جيرمان) ميرتينز (نابولي)

وتشهد الجولة الرابعة القادمة لقاءات الاياب بين الاندية المنافسة في البطولة والتي سيتواجه فيها جميع مواجهات الجولة الثالثة ولكن بالإياب .