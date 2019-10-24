شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف نجم ليستر سيتي والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية ان مانشستر يونايتد يستهدف صانع العاب ليستر سيتي جيمس ماديسون في يناير المقبل .

ويقدم "ماديسون" مع ليستر اداء جيد وفنيات عالية لفتت انظار اليونايتد له حيث سجل ٣ اهداف ، وصنع هدفين في ٩ مباريات من منافسات "البريميليج" ، حيث يشكل اللاعب مع المهاجم الانجليزي "جيمي فاردي" مستويات عالية في الصناعة والتسجيل مع ليستر .

الجدير بالذكر ان مانشستر يونايتد في المركز ١٤ برصيد ١٠ نقاط في مؤخرة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ، وهو الامر الذي يرفضه جمهور النادي ويطالبون بالتعاقد مع لاعبين جدد .