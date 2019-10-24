شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يختار مديراً جديداً للفريق والان مع التفاصيل
اعلنت ادارة فريق برشلونة انه مهتماً بالتعاقد مع ماتيو أليماني المدير العام لفريق فالنسيا، وضمه للطاقم الإداري خلال الفترة القادمة والذي يقوده ماريا بارتوميو.
وأصبح وجود أليماني في فريقه محلاً للشك، خاصة بعد رحيل المدرب السابق للفريق مارسيلينيو، بحسب إذاعة "راك1" الكتالونية، ظهر اليوم الخميس.
ومن جانبها تواصل صحيفة "آس" الإسبانية بمدير فالنسيا لتوضيح الأمر، وأكد أنه يتفاوض على رحيله من "ميستايا" في الوقت الحالي، لكنه نفى أن يكون هناك أي مفاوضات مع برشلونة.
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