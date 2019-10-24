شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا دار بين زيدان ولوكا يوفيتش خلال مباراة جلطة سراي ؟ والان مع التفاصيل

تنفس المدير الفني الفرنسي "زين الدين زيدان" الصعداء عقب فوز فريقه أمام جلطة سراي في معقله بهدف نظيف في بطولة دوري أبطال أوروبا. وحل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بديلاً لرودريجو جويس خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء. وإلتقطت عدسات المصورين محادثة بين اللاعب وزيدان قبيل نزوله أرض الميدان. Advertisements ووضح أثناء التبديل صعوبة فهم تعليمات زيدان للاعب، حيث كان يتحدث بالإنجليزية وطلب من يوفيتش شغل الجهة اليمنى بدلاً من رودريجو. ويوضح هذا الموقف مدى صعوبة العلاقة بين زيدان يوفيتش، الأمر اللذي جعل الأخير دائم التواجد على دكة بدلاء الريال. وإنضم يوفيتش للريال قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني في صفثة قدرت بـ 60 مليون يورو.

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