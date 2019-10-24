شكرا لقرائتكم خبر عن "جيجز" يصدم زميله السابق كرستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

صرح اسطورة مانشستر يونايتد السابق "راين جيجز" لوسائل الاعلام تصريحات بشأن مقارنة ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو .

واعرب "جيجز" عن أسفه بأنحه لا يحب المقارنات بين اللاعبين الاثنين علي حد قوله ان اللاعبين الاثنين اضافو نكهة كبيرة لكرة القدم ، وحفرو اسمهم في التاريخ .واجاب جيجز عن السؤال؛ لقد جاورت "كرستيانو رونالدو " في مانشستر يونايتد ، ولكن ميسي عبقري ، لاعب لاتراه الا مرة واحدة في العمر .

وخاض "جيجز" تجربة تدريب مانشستر يونايتد خلافة لفان خال المدرب الهولندي ، ولكن لم يقدم معهم النجاح المطلوب ، ويذكر ان " جيجز يقود تدريب منتخب ويلز في تصفيات امم اوروبا الجارية .