شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مذهلة لمدرب الهلال السابق في أمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل
قاد خيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال والحالي لنادي فلامينجو البرازيلي فريقه للصعود لنهائي كوبا ليبرنادوريس بعد الفوز الكبير علي حساب نظيره فريق جيريميو البرازيلي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ ليصعد لنهائي البطولة القارية لملاقاة نظيره نادي ريفربليت الأرجنتيني.
وتحت قيادة خيسوس مدرب الهلال السابق استطاع نادي فلامينجو التأهل إلى نهائي ليبرتادوريس للمره الثانية في تاريخيه منذ عام 1981 لم يخسر الفريق البرازيلي لـ 18 مباراة متتالية.
واستطاع خيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي والحالي لنادي فلامينجو البرازيلي عدم الخسارة على ملعبه في جميع البطولات منذ أن تولي تدريب الفريق البرازيلي هذا العام.
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