شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستهدف نجم كبير في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الايطالية سجل ارباح كبيرة في رأس ماله هذا العام بقيمة ٣٠٠ مليون يورو ، الامر الذي جعل ادارة النادي الايطالي للتفكير في التعاقد مع نجم كبير في الانتقالات الصيفية القادمة .

ويستهدف "يوفنتوس" نجوم نازي باريس سان جيرمان نيمار وامبابي ، وتسعي ادارة اليوڤي في ضم احدهم الي الفريق بجانب كرستيانو رونالدو في الفريق لتدعيم هجوم الفريق.

واشارت التقارير ان النادي يستهدف ايضا نجم توتنهام هوتسبير الكوري "سون هيونج" حيث قرر اللاعب الرحيل عن النادي الانجليزي لخوض تجربة جديدة ، ويسعي النادي الايطالي بالفوز بخدمات اللاعب .

وتعاقد النادي هذا الصيف مع لاعبين يقدمون اداء جيد مع الفريق وهما "ماتياس دي ليخت" ورابيوت وايرون رامسي بالاضافة الي رجوع "بوفون"