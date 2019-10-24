شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحقق رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

حقق افضل لاعب في العالم الارجنتيني "ليونيل ميسي" رقم قياسي جديد يضيفه الي تاريخه بعد تسجيل هدفه اليوم في مرمي "سلافيا براغ" وهو الهداف التاريخي لمجموعات دوري ابطال اوروبا ب٦٧ هدفا ، متفوقا علي البرتغالي كرستيانو رونالدو ب٦٢ هدف . ويذكر ان هدافين دوري ابطال اوروبا من المجموعات هما: -ليونيل ميسي ٦٧ هدفا -كرستيانو رونالدو ٦٢ هدفا Advertisements -كريم بنزيما ٤٣ هدفا -ليفاندوفسكي ٣٩هدفا -فان نيستلروي ٣٩ هدفا وحقق "ميسي" رقم اخر جديد وهو التسجيل في ١٥ نسخة متتالية من دوري ابطال اوروبا ، بعد تسجيله هدف اليوم امام "سلافيا براج" في الجولة الثالثة من منافسات دوري ابطال اوروبا .

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