شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا يشهد ميلاد نجم جديد والان مع التفاصيل
يقدم اللاعب "ايرلينج هالاند" اداء اكثر من رائع مع فريقه "ريد سالزبورج" النمساوي ، حيث سجل اليوم هدفين في مرمي فريق نابولي الايطالي في اطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا من المجموعة الثالثة .
ويحتل "هالاند " قائمة هدافين بطولة دوري ابطال اوروبا ب٦ اهداف متفوق علي البولندي "روبيرت ليفاندوفسكي" لاعب نادي بايرن ميونخ الالماني ، ويقدم اللاعب مستوي كبير في دوري الابطال هذا العام ويعتبر مفاجأة البطولة حتي الان .
وسجل "هالاند" ٦ اهداف في ثلاث مباريات فقط في دوري ابطال اوروبا هذا العام ، الامر الذي لفت انظار الاندية الاوربية الكبيرة له ، وبدأو في التصارع علي اللاعب صاحب ١٩ عام فقط ، حيث تشهد اوروبا ميلاد نجم جديد .
ويحتل "ريد سالزبورج" المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد ٣ نقاط في بطولة دوري ابطال اوروبا بعد خسارته امام نابولي في الجولة الثالثة .
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