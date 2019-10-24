شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً| الصين تنظم بطولة كأس العالم للأندية الجديدة والان مع التفاصيل

فازت دولة الصين بحق استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، والتي ستقام ما بين شهري يونيو ويوليو لعام 2021.

فوز الصين

وفي نفس السياق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس عن فوز الصين بحق استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية حيث قررت الفيفا تطوير بطولة مونديال الأندية، بحيث تقام المسابقة كل 4 سنوات مثل كأس العالم للمنتخبات، وستضم 24 فريقاً من جميع القارات، والهدف من ذلك هو زيادة التنافس على اللقب ومنح المسابقة أهمية أكبر.

Advertisements

الصين تفوز بحق استضافة مونديال الأندية 2021 بالإجماع

وأوضح بيان الفيفا أن أعضاء المجلس صوتوا جميعهم للصين للفوز بحق استضافة بطولة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة، والهدف من ذلك هو استهداف السوق الآسيوية ومحاولة جني أرباح كبيرة من النسخة الأولى.

أندية أوروبية تضمن المشاركة للمرة الأولي

وفي نفس الإطار ضمنت 4 فرق أوروبية المشاركة بالنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية حيث تقرر تأهل 4 أندية من القارة العجوز، وهي ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ليفربول وتشيلسي وذلك بحكم فوز هذه الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الموسمين الماضيين.