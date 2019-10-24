شكرا لقرائتكم خبر عن مليون يورو غرامة ضد سيرجيو راموس.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

فرضت الضرائب الإسبانية غرامة مالية قدرها مليون يورو، على النجم الإسباني سرجيو راموس نجم دفاع ريال مدريد، بسبب إدانته في قضية التلاعب وعدم سداد الضرائب الخاصة بحقوق صوره المستخدمة في أمور دعائية.

غرامة راموس

وفي إطار متصل ذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أنه وفقاً للتقارير التي رفعتها المصلحة للأعوام المالية 2012 و2013 و2014 الخاصة بقائد ريال مدريد فإن النجم الإسباني قد استخدم شركة مملوكة له تدعى (Sermos 32, S.L)، للتنازل عن دخله من الإعلانات، حتى يدفع ضرائب أقل بطريقة غير قانونية.

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ودفع راموس 500 ألف يورو بالفعل من قيمة الغرامة من خلال الطرق الإدارية، وهي المتعلقة بالقيمة المتلاعب فيها، والعقوبة والفوائد، في الوقت الذي تقدم فيه بطعن على العقوبة بحجة أنه التزم بدفع القيمة المقدرة من جانب مصلحة الضرائب في تفتيش سابق أجرته المصلحة، ولهذا فهو يثق في إلغاء العقوبة، واسترداد القيمة التي دفعها.

فوز ريال في دوري أبطال أوروبا

عاد فريق ريال مدريد من تركيا عقب تغلبه على الفريق التركي غلطة سراي بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليرفع الميرينجي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ 9 نقاط، فيما تراجع كلوب بروج البلجيكي إلى المركز الثالث بنقطتين وبات غلطة سراي رابعاً وأخيراً بنقطية وحيدة.

في المجموعة ذاتها، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.