شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيف الشهرى للفيفا | بلجيكا في الصدارة السنغال الأول أفريقياً والان مع التفاصيل

كشف الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الشهري لمتخبات كرة القدم عن شهر أكتوبر الحالي. وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف برصيد 1752 نقطة وحاء منتخب فرنسا بطل العالم 2018 في المركز الثاني. أفريقيا تصدر منتخب السنغال منتخبات القارة السمراء باحتلاله المركز الـ 20 بينما حافظ منتخب إيران على صدارة منتخبات قارة آسيا بتواجده في المركز 27. عربياً تصدرت تونس ترتيب المنتخبات العربية في المركز 38 وحل منتخب مصر رابعاً في المركز 49 وجاء منتخب السعودية سابعاً في المركز 69. أفضل خمس منتخبات 1-بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل Advertisements 4- إنجلترا 5- أوروجواي أفضل خمس منتخبات عربية 1- تونس 2- الجزائر 3- المغرب 4- مصر 5- قطر

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