شكرا لقرائتكم خبر عن تشامبرلين يدخل التاريخ رفقة ليفربول في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

فاز نادي ليفربول الإنجليزي على مضيفه جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقاد اللاعب الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين فريقه نحو الفوز بتسجيل هدفين من الأربعة. وكان الهدف الثاني لشامبرلين هو الهدف رقم 200 للريدز في دوري الأبطال بنسختها الجديدة التي إنطلقت عام 1992. ويعد ليفربول رابع الأندية الإنجليزية التي تصل للهدف رقم 200 بعد أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي.

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