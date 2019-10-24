شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد أن تعرفه عن مباراة الزمالك وجيرانسيون فوت.. اليوم والان مع التفاصيل

يلتقى في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس فريق الزمالك المصري نظيره جينراسون فوت السنغالي ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.

أزمة التأجيل والموعد الجديد

كان الفريق السنغالي قد حضر للقاهرة ورفض خوض لقاء الإياب بالإسكندرية فلتشتعل أزمة مباراة الإياب قبل أن يجتمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويعلن إقامة المباراة يوم 24 أكتوبر، بعد سفر الفريق السنغالي ورفضه خوض اللقاء على ملعب برج العرب.

ملعب مباراة الزمالك وجيرانسيون فوت

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فون السنغالي على ملعب استاد السلام في القاهرة.

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

طاقم الحكام

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الكاميروني نيانت أليوم.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر قناة أون سبورت.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وجيرانسيون فوت

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1، ويحتاج الزمالك للفوز بنتيجة 1- صفر، لضمان التأهل لدور المجموعات.

مجموعة الفائز بمباراة اليوم في دوري أبطال إفريقيا

في حالة فوز الزمالك بمباراة اليوم سيلعب ضمن المجموعة الأولى التى تضم كل من أول أغسطس الأنجولي – زيسكو يونايتد الزامبي – تي بي مازيمبي الكونغولي فيما سيذهب الفريق المنهزم مباشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لخوض دور الـ32 مقرر.