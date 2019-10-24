شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: "تشيلسي على الطريق الصحيح" والان مع التفاصيل
حقق نادي تشيلسي فوزاً مهماً على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف سجله البلجيكي البديل "ميتشي باتشواي".
وخرج لامبارد سعيداً بعد مباراة ملعب يوهان كرويف أرينا ويكيل المديح للاعبيه.
وصرح لامبارد عقب المباراة قائلاً: "هذا ما خططنا له لهذا اللقاء، وهذا هو المستوى الذي نود المواصلة عليه حتى نهاية الموسم".
وتابع: " نحن نسير في الإتجاه الصحيح، سعيد بما قدمه كل عنصر في الفريق خلال المباراة ".
وأضاف: "من الجيد أن تمتلك إحتياطي قوي، أحياناً تصعب الأمور ويكون الحل عند البدلاء، هذا ما نريده تماماً".
وإستطرد: "أضاع ميتشي فرصة سهلة، لكنني واثق في قدراته وهذا ما حدث حيث سرعان ما سجل، أيضاً تمريرة بوليسيتش لا تقل أهمية عن لمسة باتشواي".
وتصدر تشيلسي مجموعته الثامنة بالمشاركة مع أياكس برصيد 6 نقاط لكل منهما.
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