شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي ما قدمه جروس في مباراته الأولى مع الأهلي "أول فترتين" والان مع التفاصيل

تولى المدرب السويسري المخضرم كريستيان جروس، تدريب نادى أهلي جدة خلال ولايتين عامي 2014 و2016، ونجح في تحقيق الثلاثية معه حيث فاز بالدوري السعودي للمحترفين، وكأس السعودية، بالإضافة إلي السوبر السعودي.

وفي عام ️2014 استطاع جروس تحقيق الفوز أول مباراة له مع أهلي جدة بالدوري السعودي، على نادي هجر بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي ولايته الثانية ️2016 حقق الانتصار على القادسية بالدوري بهدفين نظيفين.

ويستعد جروس مع أهلي جدة لمواجهة نادي الحزم يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أول مباراة له بالولاية الثالثة مع الفريق الأهلاوي.