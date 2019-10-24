شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الشباب والوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

يستضيف نادي الشباب نظيره فريق الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس بتوقيت مكه المكرمة، على استاد الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي

واجه الشباب نظيره الوحدة في 14 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، حقق خلالها الفوز في 8 لقاءات، بينما انتصر الوحدة في مباراة واحدة فقط، وحكم التعادل نتيجة 5 مواجهات.

ولم يخسر نادي الشباب أي مباراة من السبعة التي لعبها على أرضه أمام الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل 3 مرات، واستطاع الشباب تحقيق الانتصار في مباراتين متتاليتين بالدوري المحترفين السعودي لأول مرة منذ الجولة 27 و28 من الموسم الماضي.