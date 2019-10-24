الامارات | الدوري الألماني يشهد أغرب ظاهرة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الألماني يشهد أغرب ظاهرة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون الفرصة متاحة أمام تسعة فرق للارتقاء الى قمة جدول الترتيب في المرحلة التاسعة من الدوري الالماني لكرة القدم التي تنطلق غدا الجمعة، وهذه ظاهرة غريبة ونادرة الحدوث في دوريات العالم، ولن تكون الامور بين أيادي بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند ولايبزيخ لضمان الصدارة.

تفصل نقطتان فقط بين المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن التاسع، وهي سابقة منذ موسم 1995/1996 حين بات نظام الدوري يفضي بمنح ثلاث نقاط للفريق الفائز.

يستضيف بايرن بطل المواسم السبعة الماضية فريق اونيون برلين الرابع عشر والصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء، وهو يدرك أن المهمة لن تكون لقمة سائغة.

أهدر بايرن تسع نقاط في المراحل الثماني الاولى، جاءت معظمها أمام فرق من أسفل الجدول.

وقد أعرب كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري عن عدم رضاه عن اداء الفريق عقب الفوز 3-2 امام اولمبياكوس اليوناني الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا مؤكدا "لن نحقق بأداء كهذا النجاحات هذا الموسم (...) نلعب من دون تركيز وقد يسبب ذلك المشاكل لاحقا. أطلب منكم أن تدخلوا ارض الملعب امام اونيون برلين بتركيز عال وحافز كبير كي نخرج بالنقاط الثلاث".

وسيخوض بايرن الذي يحتل المركز الثالث بـ15 نقطة المواجهة بغياب المدافعين نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز بداعي الاصابة.

ويحل بوروسيا دورتموند الرابع ضيفا على شالكه السابع في دربي "الرور" في أبرز مواجهات المرحلة.

تفصل نقطة يتيمة بين الفريقين، ويدخل دورتموند المباراة بعد فوزه على مونشنغلادباخ المتصدر السبت، الا انه يخوض المواجهة بحذر بعد أن خرج بالتعادل من المراحل الثلاث التي سبقت الاخيرة بعد أن كان متقدما في النتيجة.

وسيتطلع دورتموند لوضع خيبة الهزيمة صفر-2 خارج قواعده امام انتر الايطالي في دوري ابطال اوروبا الاربعاء خلفه للخروج بالنقاط الثلاث.

ويستعد بطل المانيا عامي 2011 و2012 تحت اشراف يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي الحالي لشهر حافل، إذ يستضيف فولفسبورغ الثاني في المرحلة العاشرة قبل أن يحل ضيفا على برشلونة في دوري الابطال ويسافر بعدها الى ميونيخ لمواجهة بايرن في المرحلة 11 من البوندسليغا.

بعد بداية قوية للايبزيخ تحت اشراف المدرب الجديد يوليان ناغليسمان، بهت مستوى الفريق في الآونة الاخيرة وحصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري المحلي. كما وسقط على ارضه صفر-2 امام ليون الفرنسي في منافسات دوري الابطال في الثاني من اكتوبر الجاري.

الا ان فوزه على زنيت سان بطرسبرغ الروسي 2-1 الاربعاء، وضع حدا لهذه السلسة السيئة وارتقى الى صدراة المجموعة السابعة.

لكن رحلة لايبزيخ الخامس الى فرايبورغ لن تكون سهلة، اذ يقع الاخير خلفه بمركز واحد ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر.

هذا ويستضيف مونشنغلادباخ المتصدر فريق اينتراخت فرانكفورت الثامن الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، وسيعتمد مجددا على ثنائي الهجوم الفرنسي ماركوس تورام صاحب الثلاثة اهداف هذا الموسم والحسان بليا صاحب الاربعة اهداف للمحافظة على الصدارة.

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وهنا برنامج المرحلة (بتوقيت الامارات):

الجمعة:

(22:30) ماينتس - كولن

السبت:

(17:30) بادربورن - فورتونا دوسلدورف

فرايبورغ - لايبزيغ

بايرن ميونيخ - أونيون برلين

شالكه - بوروسيا دورتموند

هرتا برلين - هوفنهايم

(20:30) باير ليفركوزن - فيردر بريمن

الأحد:

(18:30) فولفسبورغ - اوغسبورغ

(21:00) بوروسيا مونشنغلادباخ - اينتراخت فرانكفورت