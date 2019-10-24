قبل ديربي الرياض.. غرامات بالجملة ضد النصر والهلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

قامت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإصدار عقوبات مالية جديدة كبيرة ضدناديي النصر والهلال وذلك قبل أيام من خوضهما لقاء ديربي الرياض ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



تغريم الهلال والنصر قبل ديربي الرياض

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي النصر كالتالي :

1_ مبلغ 15 ألف ريال وذلك لقيام جمهوره برمي 4 علب بعد نهاية مباراة الرائد الماضية في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

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2_ كما أصدرت اللجنة عقوبة أخرى على نادي النصر وهي مبلغ (22,500) ألف ريال، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في مباراة الرائد.

غرامات ضد الهلال السعودي

وعلى الجانب الآخر عاقبت اللجنة لاعبي الهلال (كاريلو – عبدالله المعيوف – محمد كنو) مبلغ 20,000 ألف ريال، لقيامهم بالدخول إلى غرف تبديل الملابس واسمهم غير مسجل في كشف أسماء المشاركين في مباراة الهلال وضمك.

مباراة ديربي الرياض

وفي سياق متصل تشهد الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" إقامة ديربي ناري بين الهلال والنصر يوم الأحد القادم والموافق 27 أكتوبر الجاري.