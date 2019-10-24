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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يستهدف ماديسون من ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
كشفت صحيفة "صن" البريطانية ان مانشستر يونايتد يستهدف صانع العاب "ليستر سيتي" جيمس ماديسون في يناير المقبل .
ويقدم "ماديسون" مع ليستر اداء جيد وفنيات عالية لفتت انظار اليونايتد له حيث سجل ٣ اهداف ، وصنع هدفين في ٩ مباريات من منافسات "البريميليج" ، حيث يشكل اللاعب مع المهاجم الانجليزي "جيمي فاردي" مستويات عالية في الصناعة والتسجيل مع ليستر .
الجدير بالذكر ان مانشستر يونايتد في المركز ١٤ برصيد ١٠ نقاط في مؤخرة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ، وهو الامر الذي يرفضه جمهور النادي ويطالبون بالتعاقد مع لاعبين جدد .
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