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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن إعلان مفاجأة على حد وصفه.
وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "مفاجأة .. وموضوع أردت الحديث فيه منذ شهور.. واليوم اكتشفت أنه من الواجب الحديث فيه وتفاصيله".
وأضاف: "انتظروني بعد ساعتين من الآن.. الموضوع مهم ويوضح الكثير من الأشياء".
وأثارت تدوينة آل الشيخ تفاعلًا كبيرًا وجدلاً بين متابعيه في ظل ترقب لما وصفه بالمفاجأة.
وكان آل الشيخ قد باع حصته في نادي بيراميدز المصري واشترى ملكية نادي ألميريا الإسباني خلال الشهور القليلة الماضية.
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