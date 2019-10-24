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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة جيب تنعش خزينة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
أعلنت شبكة سبورت ميديا سيت أن نادي يوفنتوس الإيطالي حصل على دفعة مالية جديدة بعد موافقة شركة “جيب” الراعية، على زيادة قيمة العقد بشكل كبير ليصل إلى 42 مليون يورو سنويا.
وأكد البيانكونيرو في بيان رسمي، أن الزيادة البالغة 25 مليون يورو جاءت في ضوء الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق الأول في السنوات الأخيرة، وعلاوة على ذلك، بدأت المفاوضات بالفعل في مد فترة الرعاية حتى عام 2021.
جدير بالذكر أن شركة جيب هي شركة تصنيع السيارات الأمريكية مملوكة لشركة “فيات” كرايسلر للسيارات، والتي بدورها تنتمي إلى أغلبية مساهمي أولد ليدي إكسور.
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