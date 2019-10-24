شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بث مباشر اليوم الخميس 24- 10-2019 بدوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى نادى الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره جينيراسون فوت بطل السنغال، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بث مباشر اليوم الخميس 24- 10-2019 بدوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع





وكان الاتحاد الأفريقى قرر إعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بث مباشر اليوم الخميس 24- 10-2019 بدوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع





وأسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا لدور المحجموعات عن وقوع الفائز من المباراة فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بث مباشر اليوم الخميس 24- 10-2019 بدوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع





ويأمل نادى الزمالك فى تحقيق الفوز فى لقاء الليلة، كونها مباراة فاصلة فى مشوار الأبيض فى دورى أبطال إفريقيا، فى ظل سعى الفريق للعبور إلى دور المجموعات لاستكمال المنافسة نحو اللقب، لاسيما وأن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الأبيض منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، خاصة بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بضربات الجزاء الترجيحية.