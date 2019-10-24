شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهدى درع النادى لسفير الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتى ذلك ، فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الجانبين ، والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.
وأشاد معالى السفير بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى الإسماعيلى ، مشيرا إلى أن محافظة الإسماعيلية تحتل مكانة خاصة عند الإماراتيين فى ظل تواجد حى خاص بالمحافظة يحمل أسم الشيخ زايد.
وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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