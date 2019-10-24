شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا عن كابتن المنتخب: الأقدم يحمل الشارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا نجم المنتخب الوطنى السابق أن الأزمة الدائرة حول الأحق بشارة قيادة المنتخب، من بين الثنائى أحمد فتحى لاعب الأهلى ، أو محمد صلاح لاعب ليفربول ، ليس لها داعى ، وهناك أمور أهم من ذلك ، فالمنتخب به مشاكل فنية و إدارية كبيرة ، الأفضل نركز فيها .

و أضاف السقا فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن المتعارف عليه بأن الأقدم هو من يحمل الشارة، وإذا كان للمدير الفنى أو مديرالكرة رأى أخر ، فليعرض الأمر على الكابتن الأساسى ، وله الحق فى الموافقة أو الرفض .

أشار نجم الفراعنة السابق أن فتحى يتواجد فى المنتخب منذ 12 عاما ، وتعب كتير جدا للوصول إلى شارة القيادة ، كما أنه عاصر أجيال كثيرة ومحبوب من الجميع ، فى النهاية الأقدم هو الأحق ، وفيما يخص محمد صلاح فهو لاعب كبير وصل للعالمية ، و الشارة لن تزيده شيئا ، قائلا: " محمد صلاح الشارة مش هتزوده حاجة ".