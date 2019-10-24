مباراة الزمالك تشهد أزمة جديدة بطلها جينيراسيون...

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جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك تشهد أزمة جديدة



مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي، شهدت العديد من الأزمات طوال الفترة الماضية، بعدما رفض بطل السنغال خوض اللقاء فى وقت سابق، نظرا لنقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية ليقرر الاتحاد الأفريقى تحديد موعد جديد لإقامة اللقاء.

ماتش الزمالك فى استاد السلام



ماتش الزمالك ضد جينيراسيون، يترقب الجميع انطلاقه فى تمام الساعة الثامنة مساءا باستاد السلام، ويواصل بطل السنغال إثارة الأزمات من جديد قبل إقامة المباراة ولكن هذه المرة ليس بسبب مكان إقامتها كما حدث من قبل.

مباراة الزمالك تواجه أزمات جينيراسيون



مباراة الزمالك لا تزال تواجه أزمات نادي جينيراسيون، وكان آخرها اعتراض بطل السنغال على خوض المباراة بملعب السلام فى التوقيت الحالي بسبب الأمطار الشديدة التى هطلت طوال الساعات الماضية، حيث أكد مسئولي البعثة السنغالية أن سوء الأحوال الجوية يهدد إقامة اللقاء.

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موعد مباراة الزمالك وجينراسيون



تقام مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 14-10-2019، فى إطار إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بملعب السلام فى القاهرة.

محاضرة أخيرة لميتشو قبل مباراة الزمالك



قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، إلقاء محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، قبل ساعات قليلة من مباراة جينراسيون، وتشهد المحاضرة إعلان المدرب الصربي التشكيل الأساسي للمباراة والخطة المنتظر تطبيقها على مدار الـ90 دقيقة.

مباراة الزمالك ضد جينيراسيون



تشهد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون صراع خاص بين الناديين، فى ظل الأزمة الكبري التى شهدتها المباراة بعدما تقرر إلغائها فى الموعد الأول لاعتراض بطل السنغال على إقامتها فى الإسكندرية بدل من القاهرة وبعد سلسلة من المداولات قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إعادة المباراة اليوم فى ملعب السلام بالقاهرة مع تحمل كاف كافة تكاليف قدوم النادي السنغالي إلى القاهرة للمرة الثانية.