شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن انتهاء أزمة كوليبالي ويخطر الفيفا رسميا "مستند"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادي.

وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم كوليبالي مليون وأربعمائة ألف دولار، لكن اللاعب الإيفواري لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه إلى أن تدخل نادي النجم الساحلي وقام بشرائه وبدأ التفاوض لإنهاء الأزمة نظير حصول الأهلي على مستحقاته المالية.

Advertisements

وكلف الأهلي المحامي السويسري مونتنيري بدراسة الملف كاملاً في ضوء ما تقدم به النادي التونسي الشقيق لحل المشكلة وتم عرض الأمر على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب والذي رحب بالتعاون مع نادي النجم الساحلي لما تربطه بالأهلي ومسئوليه من علاقات متميزة.

وبالفعل تم إسدال الستار على هذه الأزمة بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم الساحلي وكوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف وفي ضوء ما سبق قامت إدارة النادي بإرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقًا للعقد الذي تم إبرامه.