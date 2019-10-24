شكرا لقرائتكم بعثة المصرى تصل إلى فيكتوريا عاصمة سيشل استعدادا لمباراة كوت دى اور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى إلى مدينة فيكتوريا عاصمة سيشل، استعداداً لمواجهة كوت دى اور، فى ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر اقامتها فى الثانية عصر الأحد المقبل على ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا .

ووصلت البعثة على سيشل بعد رحلة شاقة استغرقت نحو 12 ساعة، حيث تم عمل ترانزيت فى مطار دبى، ومنه تم استقلال طائرة أخرى إلى العاصمة فيكتوريا .

استقبل البعثة فى المطار على الطرابيلى أمين صندوق الفريق البورسعيدى، ومعه اللواء ياسر سالم مدير الكرة، ياسر عزت مدرب الفريق والذى سبقوا البعثة إلى هناك قبل نحو يومين، حيث تم انهاء اجراءات الوصول فى سلاسة ويسر .

وتوجهت البعثة إلى مقر اقامتها للخلود للراحة بعض الوقت قبل أن يؤدى الفريق مساء اليوم مرانه الأول على الملعب الفرعى لاستاد لينيتيه استعداداً لمباراة الأحد المقبل.