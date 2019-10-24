شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: خلصت جنازة شقيقى ورجعت قبل الإحماء بمباراة الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى إن فوز ناديه على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية يعد نتيجة مطمئنة قبل مباراة العودة بالامارات والمقرر لها نوفمبر المقبل.

وتابع سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت : " الحمد لله حققنا نتيجة مميزة وسط ظروف صعبة وأشكر محمد مجدى حارس الاسماعيلى على الاداء الرجولى فلقد طالبته بأن يكون رجلا ويقدر أنى تحاملت على نفسى وعدت من جنازة شقيقى لاجراء الإحماء له ولزميله محمود عبد المنصف قبل المباراة".

وأضاف مدرب حراس الاسماعيلى باكياً : " خرجت من معسكر الإسماعيلى قبل المباراة لتشييع جثمان شقيقى ولكن لم اطيق الابتعاد عن الفريق وعدت لمساندة ابنائى الحراس وبالفعل كان مجدى عن حسن الظن وتألق بشدة أمام بطل الامارات".

ونجح محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فى التصدى لركلة جزاء عن طريق تصويبة من زايد العامري أقصى يمين المرمى أبعدها مجدى ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.

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وحقق الاسماعيلي الفوز على الجزيرة الإماراتى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد أن تعثر فى أخر مباراة بمسابقة الدورى المصرى وخسر من حرس الحدود بهدف دون رد.

أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".