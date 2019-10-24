شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: خلصت جنازة شقيقى ورجعت قبل الإحماء بمباراة الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فى التصدى لركلة جزاء عن طريق تصويبة من زايد العامري أقصى يمين المرمى أبعدها مجدى ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.
وحقق الاسماعيلي الفوز على الجزيرة الإماراتى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد أن تعثر فى أخر مباراة بمسابقة الدورى المصرى وخسر من حرس الحدود بهدف دون رد.
أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".
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