شكرا لقرائتكم عقوبة 3 × 1 تنتظر فوزى وحمدى فى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى أن إدارة ناديه تعتزم تطبيق عقوبة ثلاثية على ثنائى الفريق محمد فوزى وعماد حمدى بسبب الازمة الأخيرة التى أنفجرت فى معسكر الدراويش ليلة مباراة الجزيرة الاماراتى التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية .

وعلم "الخليج 365" أن تقرير عقوبات محمد فوزى وعماد حمدى يتضمن عقوبة المبيت خارج المعسكر دون إذن الجهاز الفنى للاعبان وكذلك التطاول على صبرى المنياوى مدير الكرة وهى عقوبة الحارس محمد فوزى الذى لم يتقبل قرار الاستبعاد من المباراة وقال لمدير الكرة : "حسبى الله ونعم الوكيل" بينما التزم عماد حمدى الهدوء وعلق قائلا : " كنتوا قولتوا انى خارج المباراة كنت اتدربت الصبح ومشيت" ، أما العقوبة الثالثة فهى من نصيب محمد فوزى أيضاً بعد اعلانه رفض التدريب الانفرادى عبر صفحته على فيس بوك حيث كتب : " حتى لو هشحت من هتدرب لوحدى..عند بعند بقى" .

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وكان محمد فوزى و عماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى بسبب وجود زوجاتهم فى الاسماعيلية ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الامر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر ، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجىء كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته ، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ إنطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء .