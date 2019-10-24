شكرا لقرائتكم ماتش الزمالك .. بعثه جينيراسيون تتحرك إلى استاد السلام قبل المباراة بـ3 ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك قرر مسؤولو جينيراسيون فوت السنغالي، التحرك في الخامسة من مساء اليوم من فندق الإقامة بمدينة نصر، استعدادا لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

مباراة الزمالك ويتواجد مسؤولو السفارة السنغالية برفقة بعثة جينيراسيون في فندق الإقامة وتناولت بعثة الفريق وجبة الغذاء في الثالثة عصرا علي أن يقوم المدير الفني للفريق السنغالي بإلقاء المحاضرة الفنية في فندق الإقامة قبيل التحرك لملعب المباراة. Advertisements

ماتش الزمالك

مباراة الزمالك يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

ماتش الزمالك