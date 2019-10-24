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شكرا لقرائتكم ماتش الزمالك .. بعثه جينيراسيون تتحرك إلى استاد السلام قبل المباراة بـ3 ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مباراة الزمالك
ويتواجد مسؤولو السفارة السنغالية برفقة بعثة جينيراسيون في فندق الإقامة وتناولت بعثة الفريق وجبة الغذاء في الثالثة عصرا علي أن يقوم المدير الفني للفريق السنغالي بإلقاء المحاضرة الفنية في فندق الإقامة قبيل التحرك لملعب المباراة.
ماتش الزمالكمباراة الزمالك يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.
ماتش الزمالك
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