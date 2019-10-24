مباراة الزمالك .. القنوات الناقلة لمواجهة الأبيض ضد جينيراسيون...

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جدة - عمرو شويل يلتقي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الخميس، مع جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لـ دوري ابطال افريقيا.

مباراة الزمالك



وشهدت مباراة اليوم شد وجذب بعدما تم تأجيلها لاعتراض الفريق السنغالي علي تغيير ملعب المباراة ، ليحسم الاتحاد الأفريقي " كاف " الجدل بقرار إعادة المباراة ، وتم عمل قرعة دور الـ 16 للبطولة دون تحديد الفائز من الفريقين لحين حسم البطاقة الأخيرة في التأهل اليوم.

مباراة الزمالك

مباراة الزمالك .. موعد مباراة جينيراسيون فى دورى ابطال افريقيا



تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون فى الثامنة من مساء اليوم الخميس ، الموافق 24/ 10 / 2019، وذلك على ستاد السلام.

مباراة الزمالك .. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون



من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وجينيراسيون عبر قناة أون سبورت.

مباراة الزمالك

مباراة الزمالك .. موقف الزمالك قبل مباراة اليوم



يحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم بهدف نظيف او فارق هدفين في حالة احراز الفريق السنغالي أهداف، بسبب خسارة الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 ، التي أقيمت بالسنغال.

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مباراة الزمالك .. قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون



أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة المباراة والتي تضم :

محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من : محمد عبد الغني ومحمد حسن وشيكابالا وعمر السعيد ومحمد أبو جبل للإصابة ، ومحمد اوناجم وامام عاشور لعدم قيدهما افريقيا.

وعاد للقائمة عبد الله جمعة الذي غاب عن مباراة المقاولون الأخيرة للإصابة، فيما عاد أيضا مصطفي فتحي للمشاركة الأفريقية بعد ضمه لقائمة مباراة الغد، وهي المرة الاولي التي يدخل قائمة الفريق في أي مباراة افريقية هذا الموسم.

مباراة الزمالك .. مجموعة الأبيض في دوري ابطال افريقيا في حالة فوزه بمواجهة اليوم



يقع الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الاولي في دور الـ 16 لدوري ابطال افريقيا والتي تضم كل من اول أغسطس الانجولي ، وزيسكو يونايتد الزامبي ، ومازيمبي الكونغولي.