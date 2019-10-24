شكرا لقرائتكم رنيم الوليلي على رأس الرباعى المتأهل لدور الـ 32 ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووتمثل هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربيني في الموسم الجديد بعد أن غابت عن ثلاث بطولات سابقة لمعاناتها من آلام في الركبة، إلا أن الظهور القوي للبطلة المصرية مع المباراة الأولى طمأن جماهيرها على جاهزيتها.
وفازت نور الشربيني في دور ال 64 على منافستها راشيل شادويك بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 11-4 .
كما فازت نور الطيب على منافستها مليسا ألفيس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-3, 11-7 .
وفازت رنيم الوليلي على مواطنتها المصرية سنا إبراهيم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرق 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-4 .
وأخيرا فازت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا على منافستها لو وي ويرن بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-5, 11-1, 11-0.
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