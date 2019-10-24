شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. اتوبيسات جماهير البيض تتحرك إلى استاد السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحركت الأتوبيسات المخصصة لنقل أعضاء نادي الزمالك من مقر النادي إلي ملعب السلام لمساندة الفريق الأبيض خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التى ستجمع بينهما في الثامنة من مساء اليوم

يتأهل الفائزفى مباراة الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى.

فيما سيواجه الخاسر من مباراة الزمالك و إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.