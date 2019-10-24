شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين اليد يخسر أمام صربيا بدورة رومانيا الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
فيما يلتقى أحفاد الفراعنة فى الفترة المسائية مع تركيا وفقا لتأكيدات أسر القصبى مدرب المنتخب ، بعدما تلقى خسارة من نظيره مونتنيجرو بنتيجة 37/32 فى إطار أولى مواجهاته بدورة رومانيا الودية الدولية أمس .
يشارك أحفاد الفراعنة فى هذه الدورة فى اطار استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة افريقيا المقرر اقامتها بالمغرب العام المقبل 2020.
يشارك فى هذه البطولة منتخبات كلا من ،رومانيا و صربيا و مصر و مونتينيجرو و تركيا.
يسعى الجهاز الفنى للمنتخب لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية الدولية امام منتخبات اوروبا للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق و اختيار التشكيلة المناسبة لتمثيل المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة.
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