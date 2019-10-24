شكرا لقرائتكم القناص يطمئن الرياضيين على سلامة البعثة السعودية في تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
طمأن إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد السعودي للكراتيه، المتابعين على بعثة منتخبات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة المتواجدين في العاصمة التشيلية سانتياغو، وذلك بعد الأحداث التي تشهدها تشيلي.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: حدثت تغييرات بالنسبة لجدول المنافسات، وأصبح التنقل إلى الصالة والعودة مرة واحدة في اليوم، والأمن متوفر، وتمت حالات نقل لبعض المنتخبات العربية، ونحن بخير ونطمئن الجميع على سلامة البعثة.
وتتواجد منتخبات السعودية الثلاثة في سانتياغو للمشاركة في بطولة العالم الحادية عشرة للكارتيه.
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