شكرا لقرائتكم "مطرود" من أهلي جدة.. يتلاعب بدفاع برشلونة الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تألق الروماني نيكولا ستانشيو لاعب أهلي جدة السابق في مباراة فريقه سلافيا براغ الأوروبية أمام برشلونة الإسباني، إذ ساهم في تسجيل فريقه هدفاً في شباك العملاق الكتالوني قبل خروجه من الملعب.

ويعرف متابعو كرة القدم السعودية ستانشيو لاعباً لأهلي جدة في النصف الثاني من الموسم الماضي، عندما تعاقدت معه إدارة عبدالله بترجي المكلفة حينها، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق.

وشهدت علاقة اللاعب الروماني (27 عاماً) مع فريقه السابق بعض مراحل التوتر، إذ تغيب عن التدريبات وسرت أنباء عن رغبته بفسخ عقده مع النادي الغربي، قبل أن يؤكد محاميه في خطاب رسمي أواخر مايو الماضي التزام اللاعب بالبقاء مع فريقه.

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وبعد ذلك التاريخ بنحو أسبوعين، خرج ستاشيو من حسابات مدرب أهلي جدة السابق برانكو إيفانكوفيتش، وطلب استبعاده من الفريق لينتقل إلى سلافيا براغ التشيكي.

وكان ستانشيو يوم الأربعاء عنصراً فاعلاً في مباراة سلافيا براغ مع ضيفه برشلونة الإسباني، واستطاع الضغط على دفاع الخصم، والمساهمة بتسجيل الهدف الأول مطلع الشوط الثاني.

وشارك ستانشيو مع أهلي جدة في 10 مباريات الموسم الماضي، سجل هدفين وصنع 3 أهداف.