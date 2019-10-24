شكرا لقرائتكم الصين تستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021، تشمل مشاركة 24 فريقاً.

وأعلن الفيفا أنه سيوسع المشاركة في البطولة لتشمل 24 فريقا في 2021، وأشار جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في أبريل الماضي إلى أن الخطة ستلعب دورا كبيرا في تطوير اللعبة في آسيا رغم المعارضة الأوروبية.

وأبلغ إنفانتينو مؤتمرا صحافيا: هذا قرار تاريخي لكرة القدم لأن مجلس الفيفا قرر بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، ستكون بطولة يتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم. ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية. ستضم 24 فريقا وتقام في الفترة من يونيو إلى يوليو.

وتنطلق النسخة قبل الأخيرة من نظام البطولة الحالي في قطر في 11 ديسمبر، بمشاركة سبعة أندية على أن يقام النهائي بعد ذلك بعشرة أيام.