شكرا لقرائتكم برشلونة ينفرد بالصدارة.. وليفربول يدك شباك جينك برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفرد برشلونة الإسباني بصدارة ترتيب المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا عسيرا 2 - 1 على مضيفه سلافيا براغ التشيكي يوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا انتصارا ثمينا لإنتر الإيطالي 2 - صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وارتفع رصيد برشلونة إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما احتل إنتر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على دورتموند، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وقبع سلافيا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وكان الفريق التشيكي ندا حقيقيا لبرشلونة، الذي يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة، وكان بإمكانه اقتناص نقطة التعادل على أقل تقدير لولا براعة الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، الذي تصدى ببراعة لهجمات أصحاب الأرض.

وافتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل مبكرا لبرشلونة في الدقيقة الثالثة، غير أن يان بوريل أدرك التعادل لسلافيا في الدقيقة 50.

وجاء هدف الفوز الثمين لبرشلونة عبر النيران الصديقة عن طريق النيجيري بيتر أولاينكا لاعب سلافيا، الذي أحرز هدفا عكسيا في الدقيقة 57، ليمنح الفريق الإسباني فوزه السادس على التوالي في مختلف المسابقات.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، انتزع إنتر فوزه الأول في المجموعة، عقب تغلبه 2 - صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند.

وتقدم لاوتارو مارتينيز لإنتر في الدقيقة 22، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 82. وأطلق إنتر رصاصة الرحمة على آمال دورتموند في التعادل، بعدما أضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

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واصل نابولي الإيطالي تصدره للمجموعة الخامسة بفوزه على ريد بول سالزبورغ النمساوي 3 - 2 ، والتي شهدت فوز ليفربول الإنجليزي على جينك البلجيكي 4 -1 .

ورفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الفريق النمساوي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وتقدم الفريق الإيطالي عن طريق البلجيكي ديريس ميرتينز في الدقيقة 17 ، قبل أن يسجل النرويجي إيرلينج هالاند هدف التعادل لسالزبورغ في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني عاد ميرتينز ليضيف الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 64، لكن هالاند سجل التعادل مجددًا للفريق النمساوي في الدقيقة 72، قبل أن يسجل لورينزو إنسيني الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 73.

وفي المباراة الثانية، فاز ليفربول حامل اللقب على مضيفه جينك 4 /1. وشهدت الدقيقة الثانية الهدف الأول للفريق الإنجليزي عن طريق أليكس أوكسلايد شامبرلين، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57، ثم أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 77.

واختتم صلاح أهداف ليفربول بتسجيله للهدف الرابع في الدقيقة 87، وبعده بدقيقة واحدة سجل ستيفن أودي هدف جينك الوحيد.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.