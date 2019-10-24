خلال ساعات.. تركي آل الشيخ: «انتظروا مفاجآت تحفظت عليها منذ شهور»

الموجز

قال تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في السعودية، إنه سيفجر مفاجأة خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن أزمة امتنع عن الحديث عنها قبل شهور، لكنه يرى بأن الوقت المناسب قد حان لكشفها، على حد تعبيره.

وكتب مالك نادي بيراميدز السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفاجأة وموضوع أردت الحديث فيه من شهور واليوم اكتشفت أنه من الواجب الحديث فيه وتفاصيله، أنتظروني بعد ساعتين من الآن، والموضوع مهم ويوضح الكثير من الأشياء".

يجدر بالإشارة إلى أن تركي آل الشيخ نقل ملكية نادي بيراميدز للإماراتي لسالم الشامسي بعد انتهاء الموسم المنصرم، بعد أن حقق في عهدته أرقاما جيدة، إذ شارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجاري، بعد الحصول على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الزمالك والأهلي على الترتيب، قبل ان يقرر الانتقال إلى الاستثمار في أوروبا، من بوابة نادي ألميريا اللإسباني.

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وقبل أيام، رفع تركي آل الشيخ راية التحدي أمام جميع الأندية العربية من أجل مواجهة فريقه الإسباني داخل أرضهم، قائلاً: "نرحب بأي نادي عربي يتحدي ألميريا بأن نواجهه على أرضه ووسط جماهيره خلال فترة التوقف الدولي".